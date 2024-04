Mehr als 13.000 Kinder in der Ukraine haben ihre Eltern im Krieg verloren

Seit dem Ausbruch des Krieg es in der Ukraine sind mehr als 13.000 Kinder zu Waisen geworden oder haben ihre Eltern verloren, sagt Oksana Zholnovych, Ministerin für Sozialpolitik der Ukraine . 'Seit dem Beginn der umfassenden Invasion haben mehr als 13.000 Kinder den Status eines Waisen kindes oder eines Kindes ohne elterliche Fürsorge erhalten.

Dabei handelt es sich um Kinder, die auf verschiedene Weise zu Waisen wurden oder deren Eltern sich in Gefangenschaft oder in einem russischen Gefängnis befinden. Jedes Jahr werden in der Ukraine mindestens 4.000 Kinder ohne elterliche Fürsorge zurückgelassen', erklärt Zholnovych. Bevor die Vormundschaftsbehörde ihren Rechtsstatus feststellt, werden diese Kinder in der Regel in Waisenhäusern oder Heimen untergebracht. Anstatt in speziellen Einrichtungen untergebracht zu werden, ist es jedoch auch möglich, bei Verwandten zu leben

