Mehr als 1000 Hochbegabte treffen sich in Duisburg

Ein ungewöhnliches Date: Mehr als 1000 Menschen - allesamt mit erstaunlichem IQ - treffen sich in Duisburg . Es gibt Hirnnahrung, Austausch , Vorträge . Klar wird hier: Hochbegabung kann auch Bürde sein. Beim Kaffee tauscht man sich über Astrophysik und Philosophisches aus. Vor dem Vortrag über Radioaktivität oder die koreanische Schrift ist noch Zeit für ein 1000-Teile-Puzzle. Und am Rande einer Zechen-Führung lässt sich gut über IT-Fragen oder Windkraft plaudern.

Wenn mehr als 1000 Hochbegabte mit einem erstaunlichen IQ von mindestens 130 zusammenkommen, sind die Gesprächs- und Seminarthemen breit gefächert und intellektuell anspruchsvoll. "Wir können keinen Small Talk, sind immer auf der Suche nach Tiefgang und sprechen auch gerne über mehrere Themen gleichzeitig", schildert Claus Melder vom Mensa-Vorstand. Der VereinDie Teilnehmerschar - aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland - ist bun

