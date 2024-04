Meghan Markle besucht Kinderkrankenhaus und Kunstausstellung

Im März erschien Meghan Markle zur Vorlesestunde im Kinderkrankenhaus und besuchte eine Kunstausstellung – doch zu sehen gibt es die Bilder erst jetzt. Das Kinderkrankenhaus in L.A. und las den kleinen Patientinnen und Patienten Geschichten vor. Abends zeigte sie sich dann gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (39) und ihrer Mutter Doria Ragland (67) bei einer Ausstellung im Hollywood Park. An die Öffentlichkeit gelangten Bilder der Veranstaltungen allerdings erst mit knapp zweiwöchiger Verspätung.

Doch was steckt dahinter? Auffällig ist das Datum, denn nur einen Tag später, am 22. März, teilte Prinzessin Kate (42) beidie emotionale Videobotschaft, in der sie ihre Krebserkrankung öffentlich machte. Da liegt es nahe, dass Meghan Markle und Prinz Harry absichtlich auf die Bremse traten, was ihre eigenen Aktivitäten angeht

