Megan Fox überrascht mit gewagter Typveränderung

Für Megan Fox (37) war es wohl Zeit für etwas Neues! Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Schauspielerin, ihre Verlobung zu Machine Gun Kelly (33) gelöst zu haben. Ob die zwei weiterhin ein Paar sind, ist derweil noch unbekannt.

Im Netz teilt die Beauty dennoch fleißig Bilder – nun überrascht Megan mit einer gewagten Typveränderung! Auf einem neuen Schnappschuss auf Instagram schaut sie verführerisch in die Kamera und präsentiert ihre kurzen blauen Haare, die perfekt den Ton ihrer Augen unterstreichen. 'Ich begebe mich in meine Jedi-Ära', schreibt Megan noch dazu. Auch Machine Gun Kelly scheint trotz der geplatzten Verlobung aktuell nicht Trübsal zu blasen. Nur wenige Tage nach der Verkündung der News wurde er zusammen mit seiner Tochter und einer Freundin in einem Restaurant in Miami gesichtet. Laut eines Insiders, der die Gruppe beobachtete, soll der Musiker 'gut gelaunt' gewirkt haben, wie er gegenüber Page Six ausplauder

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



promiflash / 🏆 112. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Goldene Himbeere 2024: 'Winnie the Pooh' und Megan Fox ganz vorn dabei'Winnie the Pooh: Blood and Honey' und Schauspielerin Megan Fox sind die großen 'Gewinner' des Spottpreises Goldene Himbeere.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Goldene Himbeere 2024: 'Winnie the Pooh' und Megan Fox gewinnen'Winnie the Pooh: Blood and Honey' und Schauspielerin Megan Fox sind die großen 'Gewinner' des Spottpreises Goldene Himbeere.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

'Razzie'-Schmähpreise für Megan Fox und Jon VoightDiesen Preis wünscht sich niemand: einen Tag vor der Oscar-Vergabe werden die Empfänger der 'Razzie'-Schmähpreise bekannt gegeben. Megan Fox ist gleich zweimal dabei.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

'Razzie'-Schmähpreise für Megan Fox und Jon VoightLos Angeles - Diesen Preis wünscht sich niemand: einen Tag vor der Oscar-Vergabe werden die Empfänger der 'Razzie'-Schmähpreise bekannt gegeben. Megan Fox ist gleich zweimal dabei.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

«Razzie»-Schmähpreise für Megan Fox und Jon VoightDiesen Preis wünscht sich niemand: einen Tag vor der Oscar-Vergabe werden die Empfänger der „Razzie“-Schmähpreise bekannt gegeben. Megan Fox ist gleich ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

„Razzie“-Schmähpreise für Megan Fox und Jon VoightDiesen Preis wünscht sich niemand: einen Tag vor der Oscar-Vergabe werden die Empfänger der „Razzie“-Schmähpreise bekannt gegeben. Megan Fox ist gleich zweimal dabei.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »