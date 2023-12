MEGA-Fortschritte bei Lithiumextraktions-Pilotanlage in Nevada

Bei seiner Lithiumextraktions-Pilotanlage ‚Amargosa Valley‘ in Nevada, bei der Lithium aus Feststoffen wie Ton unter Verwendung von Salzsäure und Natriumhydroxid gewonnen wird, geht es gerade richtig rund!MEGA-Fortschritte und fantastische Lithium-Gehalte, so die Kurznachricht aus dem Hause Century Lithium. Diese neuen bahnbrechenden Ergebnisse sind mehr als nur ein Meilenstein.Dank der Implementierung neuer Prozesse und Optimierungen konnten sagenhafte 14 Gramm/Liter Lithium (14.

500 part per million, ppm), in den produzierten Zwischenlösungen erreicht werden – und das durchgehend! Verglichen zu den 7,5 Gramm/Liter (7.500 ppm), die noch im August vermeldet wurden, entspricht das nahezu einer Verdopplung der Lithiumgehalte, in einem Zeitraum von gerade einmal vier Monaten.Überhaupt laufen die Tests an der Pilotanlage zur direkten Lithiumextraktion nicht nur seit zwei Jahren durchweg störungsfrei, sondern liefern immer wieder erstklassige und vor allem wiederholbare TOP-Ergebnisse, die selbst höchste Erwartungen übertreffe





