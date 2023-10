Mega-Aufholjagd von Lando Norris: In die Hose gemacht

Lando Norris zeigte beim Mexiko-GP eine beeindruckende Aufholjagd, der Brite hetzte mit seinem McLaren von Startplatz 17 aus durch das Feld und wurde Fünfter.

Norris bewies, was er selbst drauf hat und was der McLaren kann, wie stark das Traditionsteam aktuell unterwegs ist. Die Kehrseite der Medaille: Es ist ziemlich sicher, dass mit einem besseren Startplatz mehr möglich gewesen wäre.«Ich denke, wir hätten um die Pokale mitfahren können», sagte Norris, der sichtlich enttäuscht war, auch wenn seine Aufholjagd selbst «ziemlich besonders» gewesen sei.

«Ich habe es gut gemacht, ich habe gut überholt und sie in komische Positionen gebracht, sodass ich alle recht schnell überholen konnte. Dadurch konnte ich am Ende Fünfter werden. Ich habe mir zwar ein paar Mal in die Hosen gemacht, aber im Grunde habe ich mich aus den Problemen herausgehalten und es hat sich ausgezahlt», so Norris: «Ich wünschte nur, dass ich ein wenig weiter vorne gewesen wäre. headtopics.com

Was dazu führt, dass er sich nicht nur freut, sondern auch ärgert. «Ich weiß, dass sich die Leute darüber beschweren, warum ich manchmal enttäuscht bin, aber das liegt an Tagen wie heute. Natürlich bin ich enttäuscht. Ich hatte die Chance, auf dem Podium zu landen, einen weiteren Pokal zu holen und mehr Punkte zu bekommen. Warum sollte ich dann über einen Tag wie Samstag glücklich sein?», so Norris.

«Ich weiß, wozu wir in der Lage sind. Und wenn man dann einen Tag wie heute hat, denkt man natürlich darüber nach, was hätte sein können. Denn davon gibt es im Moment etwas zu viele», sagte Norris.

