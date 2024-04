Medienrechtliche Bewertung von In-Car-Entertainment-Systemen

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten hat erstmals die Benutzeroberflächen von In-Car-Entertainment-Systemen medienrechtlich bewertet. Das betrifft gleich mehrere Autohersteller sowie deren Systeme – und Tesla in ganz besonderem Maße.

In ihrer vergangenen Sitzung hat die ZAK festgestellt, dass die Auto-Unterhaltungssysteme von BMW / Mini, Audi und Tesla Benutzeroberflächen im Sinne des Medienstaatsvertrages sind: Sie entscheiden nach Auffassung der Medienregulierer mit darüber, welche Angebote zugänglich sind. Auf die Anbieter kommen besondere Pflichten zu: Sie müssen einen freien und nicht willkürlich behinderten Zugang zu Medienangeboten sicherstellen. Insbesondere die Angebote öffentlich-rechtlicher Sender und regional informierender Privatsender müssen in unter die Medienregulierung fallenden Benutzeroberflächen leicht auffindbar sein, heißt es in §84 des Medienstaatsvertrages in der Fassung von 2020, die seit Jahresbeginn voll in Kraft ist

