Medien: Klopp an Wirtz interessiert

Der englische Fußball-Traditionsklub FC Liverpool, Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp, hat offenbar Interesse an Nationalspieler Florian Wirtz (20) von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen. Das berichtet der Daily Star. Auch Bayern München, Champions-League-Sieger Manchester City und dem FC Chelsea wird nachgesagt, sich mit der Personalie Wirtz beschäftigt zu haben. Als Ablösesumme sollen 92,2 Millionen Euro (80 Millionen Pfund) im Gespräch sein.

Beim 3:2-Sieg am Samstag in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim erzielte Wirtz seinen dritten Saisontreffer, außerdem hat er schon sieben Scorerpunkte in der Bundesliga aus Treffern und Torvorlagen erzielt. In 15 Pflichtspielen in dieser Spielzeit kam Wirtz bislang auf 15 Scorerpunkte (6 Tore und 9 Vorlagen). Der im Januar 2020 vom 1. FC Köln aus der Jugend zu Bayer gewechselte Wirtz besitzt allerdings einen bis 30. Juni 2027 datierten langfristigen Vertrag in Leverkusen

