MediaMarkt und Saturn reduzieren Artikel in der Black Week

MediaMarkt und Saturn sind schon ganz heiß auf den Black Friday und reduzieren deshalb bereits in der Black Week diverse Artikel. Und das sind vor Weihnachten natürlich fantastische News, denn um Geschenke zu besorgen oder sich selbst zu beschenken, ist das genau die richtige Zeit! Neben Amazon, Otto, AboutYou, Douglas und vielen anderen Shops lassen es sich natürlich auch die Technik-Giganten MediaMarkt und Saturn nicht nehmen, an diesem Spektakel teilzunehmen.

Von Glätteisen, über Küchengeräte bis hin zu Spielkonsolen ist alles dabei und teilweise stark reduziert. Mit dem Shark FlexStyler können Sie Ihre Haare in Windeseile stylen, wie es Ihnen beliebt. Seien es nun engelsartige Locken, lässige Beachwaves, ein Volumen á la Cindy Crawford in den Neunzigern oder ganz glatte Haare – dank der verschiedenen Aufsätze ist alles möglich. Und Naturlocken profitieren ebenfalls von dem Styling-Tool, denn der Diffuser ist perfekt dafür geeignet, die Haare schonend in ihre natürliche Form zu bringen. Ein Vorteil, den andere Haarstyling-Tools nicht besitzen





gala » / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mediamarkt-Saturn: Farbenfroh in die Black SeasonVor das Weihnachtsgeschäft haben die findigen Marketer noch den Black Friday gesetzt bzw. die Black Weeks. Die widmet Mediamarkt kurzerhand um zu den Colorful Weeks. So sehen die Motive aus.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

Mit dieser schrägen Idee wollen Mediamarkt und Saturn Kunden in die Läden lockenSchon seit mehreren Jahren suchen Mediamarkt und Saturn nach zusätzlichen Daseinsberechtigungen für ihre Filialen. Gleichzeitig geht es darum, ein Omnichannel-Verkaufserlebnis zu schaffen. Doch nicht jede

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Pakete verschicken mit Paket-Shops bei MediaMarkt & SaturnIn den Filialen von MediaMarkt und Saturn kann man bald nicht nur seine Tech-Einkäufe erledigen, sondern auch Pakete verschicken und empfangen. In den Märkten soll es demnach Paket-Shops geben, wie man sie zum Beispiel auch von Kiosken oder einigen Supermarkt-Filialen kennt.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Lieferando bringt jetzt auch Elektrogeräte: Express-Lieferung für Mediamarkt-SaturnDer Lieferdienst und die Elektronikkette bauen ihre Kooperation weiter aus. Zugestellt werden vor allem kleinere Produkte.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ceconomy-Aktie verlustreich: Ceconomy-Töchter Mediamarkt und Saturn gliedern Reparaturservice in KundenbeDie Elektronikketten Mediamarkt und Saturn wollen ihr Reparatur- und Servicegeschäft umbauen und im Zuge dessen zwei Tochtergesellschaften schließen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mediamarkt und Saturn streichen Mehrwertsteuer: Auf diese Produkte gibt es KEINEN RabattShopping-Tricks vom Verbraucher-Experten

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »