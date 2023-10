Mecklenburg-Vorpommern: Schmalspurbahn 'De Lütt Kaffeebrenner' in Winterpause

Es geht gemütlich zu auf der kurzen Strecke, die der"Kaffeebrenner" zwischen Klütz und Reppenhagen in der Tourismussaison zurücklegt. Wer die Schmalspurbahn nutzt, sucht die Langsamkeit.

Klütz (dpa/mv) - Mit Volldampf in die Winterpause. Zum letzten Mal in dieser Saison hat die Schmalspurbahn "De Lütt Kaffeebrenner" am Montag zahlreiche Eisenbahnfreunde zu Nostalgiefahrten zwischen Klütz und Reppenhagen (Nordwestmecklenburg) eingeladen. Wie bei Sonderaktionen etwa zu Feiertagen oder zu Saisonstart und -abschluss üblich, wurden die fünf Waggons von einer Dampf- statt Diesellok gezogen.

Die Touristenbahn im Klützer Winkel, die im Sommer vor allem von Feriengästen im nahen Ostseebad Boltenhagen genutzt wird, ist Teil der 1905 eröffneten "Großherzoglich-Mecklenburgische Friedrich-Franz Eisenbahn". Die im Volksmund "Kaffeebrenner" genannte Bahn diente anfangs vor allem dem Güterverkehr zwischen Klütz und Grevesmühlen. Vor allem wurde Getreide transportiert, unter anderem zur Malzfabrik in Grevesmühlen. headtopics.com

1995 wurde der regelmäßige Linienbetrieb eingestellt, die Strecke nach kurzzeitiger Nutzung für den touristischen Verkehr demontiert. Seit 2014 verkehren auf einem rekonstruierten, etwa sechs Kilometer langen Teilstück von April bis Oktober aber wieder Touristenzüge, die nach Angaben der Sprecherin von etwa 30.000 Fahrgästen im Jahr genutzt werden. Die Spurbreite beträgt 600 Millimeter.

