MDAX fällt um 0,07 Prozent

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent auf 23.779,20 Punkte zurück. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 221,363 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 23.824,62 Punkte an der Kurstafel, nach 23.796,75 Punkten am Vortag. Bei 23.775,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 23.838,33 Punkten den höchsten Stand markierte

.MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der MDAX einen Stand von 25.628,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28.780,00 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2022, den Wert von 23.940,86 Punkten. Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 6,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29.815,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23.626,97 Punkten.Tops und Flops aktuell Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,50 Prozent auf 35,24 EUR), Befesa (+ 1,33 Prozent auf 27,34 EUR), Delivery Hero (+ 1,06 Prozent auf 23,25 EUR), K+S (+ 1,05 Prozent auf 16,41 EUR) und Aurubis (+ 0,98 Prozent auf 76,08 EUR

:

