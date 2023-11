McLaren: Warum läuft es im Rennen inzwischen besser als im Qualifying?

Über die Entwicklung im Verlauf der Saison sagt Stella:"Interessanterweise scheinen wir mit dem neuen Auto in Bezug auf die Rennpace zugelegt zu haben. Und wenn überhaupt, dann ist die Situation im Qualifying ein wenig schwieriger geworden.

Auf die Frage, ob das mit den Updates für den MCL60 zusammenhänge, antwortet er:"Es ist eine Arbeitshypothese, die wir rigoros untersuchen müssen. Man geht von einer Hypothese aus, aber dann muss man sie wissenschaftlich und mit Daten untermauern, damit man etwas dagegen tun kann."Denn auffällig ist, dass es zu Saisonbeginn noch genau andersherum war. Gleich beim Saisonauftakt in Bahrein startete Norris von Platz elf ins Rennen, wurde am Ende aber nur 17.

Das sorgte auch zuletzt in Mexiko wieder für etwas Verwirrung bei Stella. Der Teamchef gesteht:"Ich hätte nicht erwartet, eine halbe Sekunde Rückstand zu haben. Und ich habe nicht erwartet, dass wir so konkurrenzfähig sein würden."Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Mexiko mit einer mutigen Mediumstrategie nach dem Restart den zweiten Platz errungen.Es gebe daher eine Menge zu analysieren, so Stella.

"Die andere Besonderheit hier in Mexiko ist, dass man bei niedrigen Geschwindigkeiten Fahrhöhen verwenden kann, die man normalerweise auf keiner anderen Rennstrecke nutzen kann", erklärt Stella. In Mexiko habe man die Boliden"sehr niedrig einstellen" können.

