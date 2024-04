McLaren warnt vor zu grossen Hoffnungen nach Grand-Prix-Sieg

McLaren hat in der Saison 2021 erstmals seit fast neun Jahren wieder einen Grand Prix gewonnen. McLaren-CEO Zak Brown warnt vor zu grossen Hoffnungen der Fans beim Schritt zur neuen Rennwagen-Generation.McLaren ist 2021 gelungen, was Ferrari den Tifosi seit 2019 schuldig ist – ein Grand-Prix-Sieg. Bei den Engländern hatte die Durststrecke seit Brasilien 2012 gedauert (Sieg von Jenson Button), jene der Italiener hält seit Singapur 2019 an, damals gewann Sebastian Vettel.

Ferrari und McLaren zeigten 2021 ein spannendes Duell um Rang 3 in der Kontrukteurs-Meisterschaft hinter Mercedes-Benz und Red Bull Racing. Die Verfolger wollen 2022 die Lücke zu den zwei Top-Teams schliessen, auch dank der Einführung komplett neuer Rennwagen. Aber McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown will nicht, dass sich die McLaren-Fans zu grosse Hoffnungen machen. Der 50-jährige Kalifornier sagt beim Wirtschaftsportal «Gulf Business»: «Natürlich war es schön, dass wir 2021 wieder gewinnen konnte

