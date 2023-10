1977 gründeten Enrico Glorioso und Antonio Parisi in Volpiano bei Turin die Firma Sparco. Aus bescheidenen Verhältnissen ist einer der grössten Hersteller für Autosicherheitszubehör geworden. Seit 1996 arbeiten die Italiener mit dem englischen Traditionsrennstall McLaren zusammen. Dieses Abkommen ist jetzt bis 2021 verlängert worden, dann arbeiten die zwei Firmen ein Vierteljahrhundert zusammen.

Der belgische McLaren-Fahrer Stoffel Vandoorne wird überdies neuer Sparco-Markenbotschafter. Der GP-Fahrer trägt nicht nur Rennhandschuhe und –stiefel von Sparco, er hilft auch bei der Entwicklung neuer Produkte.

Sparco und McLaren kooperieren auch beim eSports-Programm der Briten. Denn auch beim virtuellen Rennfahren in der guten Stube schätzen die Fans das richtige Gefühl auf den Pedalen. Sparco bietet eine pralle Palette von Produkten an: Sitze, Lenkräder. Gurte, Pedale oder Schalthebel für Rennwagen und Rallye-Autos; feuerfeste Overalls, Helme, Handschuhe, Rennstiefel, Unterwäsche und Accessoires für die Piloten; Sim-Cockpits und Spielstühle für den modernen Gamer – um nur einige Produkte zu nennen.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. headtopics.com

