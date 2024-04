McLaren präsentiert Sonderlackierung für den Japan GP 2024 in Suzuka

McLaren fährt beim Japan GP 2024 in Suzuka mit einer Sonderlackierung - Das leicht veränderte Design für den MCL38 stammt aus der Feder eines japanischen Künstlershat eine Sonderlackierung für den Großen Preis von Japan präsentiert: Beim Formel-1-Rennen auf dem Suzuka International Racing Course erstrahlt der McLaren MCL38 von Lando Norris und Oscar Piastri im veränderten Design.

Die Grundfarben bleiben unverändert, allerdings gibt es farbliche Akzente an der Motorabdeckung, den Seitenkästen und dem Frontflügel.Das veränderte Design des McLaren zeigt einen durch die Wolken rasenden Drachen mit Elementen, die von der japanischen Kalligrafie aus der Edo-Zeit inspiriert sind. Die Sonderlackierung stammt aus der Feder des japanischen Künstlers 'Miltz

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MST_AlleNews / 🏆 28. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sensationssieg für McLaren: Oscar Piastri gewinnt vorgezogenes Japan-Rennen!Oscar Piastri nutzt eine mutige Strategie, um seinen ersten Grand-Prix-Sieg zu holen - Williams dank Alexander Albon zum ersten Mal seit 2021 wieder auf dem Podium

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Bank of Japan: Das Ende einer Ära!Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute das Ende einer Ära im Land der aufgehenden Sonne eingeläutet und sich endlich von der Strategie der Negativzinsen verabschiedet, so die Analysten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Für Saison 2023: Das ist der neue McLaren Artura GT4Der gerade in Entwicklung befindliche Rennwagen von McLaren soll zur Saison 2023 im internationalen GT4-Sport eingesetzt werden können. Der Artura GT4 ist mehr als 100 kg leichter als der bisherige 570S GT4.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Oscar Piastri: Melbourne 'ein Schritt in die richtige Richtung' für McLarenMcLaren fuhr in Melbourne auf die Plätzee drei und vier - Oscar Piastri sieht das Team auf dem 'richtigen Weg'

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Fernando Alonso (McLaren/8.): «Grosjean kostete viel»​Fünf Rennen, fünf Top-Ten-Fahrten von Superstar Fernando Alonso: Auf heimischem Boden ist der zweifache Weltmeister Achter geworden. Der 32fache GP-Sieger: «Ich habe nicht an Punkte geglaubt.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Kein Ärger nach McLaren-Teamorder: 'Hätte ihn sowieso überholt'Kein Ärger nach der McLaren-Teamorder: Oscar Piastri musste seinen Teamkollegen zwar vorbeilassen musste, aber Lando Norris 'hätte ihn sowieso überholt'

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »