McDonald's vor Zahlen - das wird erwartet

sich zeigen, wie angesagt Big Mac und Co noch sind.Für das Quartal per Ende September erwarten die Analysten ein Erlösplus von elf Prozent auf 6,52 Milliarden Dollar. Der Gewinn soll um fünf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

DAX vorsichtig optimistisch - doch die Merck-Aktie rauscht abDer DAX startet heute mit einem Plus in die Woche. Könnte er die Verluste der letzten Zeit wieder gutmachen und nun bald wieder über 15.000 Punkten stehen? Außerdem stehen die Aktien von Siemens Energy und Merck im Fokus Weiterlesen ⮕

Darum setzt Warren Buffett beim Thema KI voll auf die Amazon-AktieAuch Warren Buffett setzt auf künstliche Intelligenz. Doch beim Orakel von Omaha hat nicht Nvidia oder Microsoft Priorität, sondern eine ganz andere Aktie: Amazon. Das steckt dahinter Warren Buffett (93) Weiterlesen ⮕

– Kommt jetzt Momentum in die Aktie?T-Mobile US – Kommt jetzt Momentum in die Aktie? Weiterlesen ⮕

BYD: Jetzt aber - die Zahlen!Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am heutigen Montag wird BYD seine Zahlen präsentieren. Am Freitag noch war es für die Aktie noch minimal nach unten gerutscht, es ging um -0,3 % zurück. Die Börse scheint Weiterlesen ⮕

Bei den Alphabet-Zahlen interessiert nur die CloudTrotz übertreffenden Umsatz- und Gewinnzahlen, sinkt der Kurs der Aktie von Alphabet. Woran das liegt, liest du hier. Weiterlesen ⮕

Covestro: Zahlen und Übernahmespekulationen im Fokus - das sagen jetzt die AnalystenNach dem schwachen Handelstag am Freitag kann sich die Aktie von Covestro zum Wochenstart wieder stabil präsentieren - sie verliert am späten Vormittag 0,6 Prozent auf 46,70 Euro. Damit gehört sie aber Weiterlesen ⮕