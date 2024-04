McDonald’s plant zweite Filiale in Zweibrücken

Nach mehreren Neueröffnungen der Konkurrenz expandiert jetzt auch McDonald’s: Der saarländische Franchise -Nehmer Getrey plant den Bau einer zweiten McDonald’s- Filiale in Zweibrücken . Das Schnellrestaurant soll ein Design bekommen, das für die Region einzigartig ist. Nicht alles geht schnell bei McDonald’s: 2001 gab es erste Pläne für ein Restaurant am Outlet – 23 Jahre später ist Baugebinn. Ab Sommer wird dann das McDonald’s in der Gottlieb-Daimler-Straße nicht mehr das einzige sein.

Zweibrücken wird immer populärer für internationale Schnellimbissketten. Lange gab es nur McDonald’s. 2007 kam eine Filiale von Burger King in der Gottlieb-Daimler-Straße dazu. Im Outlet-Center hatten sich erst im vergangenen Jahr zwei weitere Fast-Food-Restaurants angesiedelt: im Sommer die Kult-Burger-Kette Five Guys und im Dezember das Frittenwer

