McDonald's in Köln geschlossen: Jetzt ist klar, wer dort einzieht

Auf Instagram erklärt „Lord of Mussels“-Gründer Midyeci Ahmet stolz: „Wir eröffnen unsere erste Filiale in Deutschland in Köln. Wir starten 2024.“ Und er wünscht allen Kölnern und Kölnerinnen guten Appetit. Zudem seien weitere Läden in Deutschland geplant. Das Geschäft auf der Frankfurter Straße wird von Harun Tasdemir betrieben, der bereits einen Vertrag unterschrieben hat.

