McDonald's-Franchisenehmer in Israel verkauft Restaurants nach Boykottaufrufen

📆 05.04.2024 10:45:00

Der Franchisenehmer Alonyal Limited verkauft seine 225 Restaurants in Israel aufgrund von Boykottaufrufen nach dem Krieg in Gaza. Die Franchise-Gesellschaft hatte Mahlzeiten an das israelische Militär gespendet und wurde dafür kritisiert. Der CEO von McDonald's, Chris Kempczinski, distanzierte sich von der Gesellschaft in Israel.