Maya Lopez alias Echo bekommt ihre eigene Serie im Marvel Cinematic Universe

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" - aber auch um alles, was gerade im Kino auf der großen Leinwand läuft. In „Hakweye“ wurde Alaqua Cox als Maya Lopez alias Echo eingeführt. Nun bekommt sie ihre eigene Serie, bei der auch ein beliebter Bösewicht im Mittelpunkt steht. Hier ist der Trailer zu „Marvel's Echo“:) mag gehörlos sein, doch unterschätzen sollte man sie deswegen nicht – im Gegenteil

. Die Martial-Arts-Kämpferin und Nachfahrin amerikanischer Ureinwohner hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Dies haben wir bereits in der Serie „“ erlebt, wo sie als Anführerin der Tracksuit-Mafia erst zur Widersacherin für den Titelhelden wurde. Denn auf der Suche nach Rache für den Tod ihres Vaters nahm sie den Bogenschützen ins Visier. Am Ende stellt sie fest, dass aber Wilson Fisk () den Tod orchestriert hat. Nun will sie diesen Mann zur Strecke bringen – obwohl er so etwas wie ein väterlicher Onkel für sie war.“ wird so auch die gemeinsame Hintergrundgeschichte von Maya Lopez und Fisk erkunden. Dabei wird auch eine neue Seite von Marvel-Kult-Bösewicht Kingpin gezeigt. Der soll im MCU ohnehin in demnächst eine größere Rolle spielen, wird auch in der kommenden Serie „) selbst, in „Echo“ vorbei. Abgesehen davon weckt der bereits ziemlich düster und brutal geratene Trailer, den Eindruck eines ganz besonders finsteren und brutalen MCU-Kapitel

:

