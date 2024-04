Maximilian Schachmann bei der Baskenland-Rundfahrt

Maximilian Schachmann kommt bei der Baskenland-Rundfahrt wieder in Fahrt. Zum Gesamtsieg reicht es nicht. Der Spanier Ayuso gewinnt die von schweren Stürzen überschattete Rundfahrt.Nach der Königsetappe mit anspruchsvollen Bergwertungen triumphierte der Spanier Juan Ayuso mit einem Vorsprung von 3:40 Minuten auf den 30-Jährigen, der in der Endabrechnung auf Platz 13 kam.

Am Vortag hatte Schachmann, der sich insgesamt bei der Rundfahrt in guter Form präsentierte, nur zwei Sekunden Abstand auf den zu dem Zeitpunkt führenden Dänen Mattias Skjelmose gehabt.Für den erst 21 Jahre alten Ayuso ist der Gewinn der Rundfahrt der bislang größte Erfolg in seiner Karriere. Auf den 137,8 Kilometern mit Start und Ziel in Eibar holte der Spanier Carlos Rodriguez den Tagessieg mit sechs Sekunden vor Ayuso. Marc Soler machte das spanische Tagespodium als Dritter komplett. Schachmann kam mit einem Rückstand von 3:36 Minuten auf den Tagessieger als 26. ins Zie

Maximilian Schachmann Baskenland-Rundfahrt Spanier Ayuso Radsport Rundfahrt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwere Stürze bei der Baskenland-Rundfahrt: Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbeiBei der Baskenland-Rundfahrt gibt es einen Tag nach den schweren Stürzen der Stars erneut verletzte Radprofis. Auf der fünften Etappe fährt Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Maximilian Schachmann verpasst Etappensieg knapp - Mikel Landa stürzt schwerMaximilian Schachmann (Bora – hansgrohe) hat auf der 5. Etappe der 63. Baskenland-Rundfahrt (2.UWT) nur knapp seinen ersten Saisonsieg verpasst.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Schachmann als Tagesdritter mit Gesamtsieg-ChanceBei der Baskenland-Rundfahrt gab es einen Tag nach den schweren Stürzen der Stars erneut verletzte Radprofis. Auf der fünften Etappe fuhr Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei, hat aber weiter Chancen auf den Gesamtsieg.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Baskenland-Rundfahrt: Tom Pidcock mit Glück im Unglück - Brite kommt bei Sturz ohne Brüche davonGlück im Unglück für Tom Pidcock: Laut Informationen seines Rennstalls Ineos-Grenadiers hat sich der Brite bei einem Sturz keine Knochenbrüche zugezogen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Erneut Stürze im Baskenland - Schachmann verpasst TagessiegBei der Baskenland-Rundfahrt gibt es einen Tag nach den schweren Stürzen der Stars erneut verletzte Radprofis. Auf der fünften Etappe fährt Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Erneut Stürze im Baskenland - Schachmann verpasst TagessiegBei der Baskenland-Rundfahrt gibt es einen Tag nach den schweren Stürzen der Stars erneut verletzte Radprofis. Auf der fünften Etappe fährt Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »