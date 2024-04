Maximilian Mittelstädt: Raketenhafte Entwicklung und Wohlfühl-Faktor in Stuttgart

Vom VfB-Überflieger zum Stammspieler beim DFB! Maximilian Mittelstädt hat in seiner Premieren-Saison in Stuttgart eine raketenhafte Entwicklung hingelegt. Im exklusiven Interview mit Sky Sport spricht er über den Hype um seine Person, seinen Fehler gegen die Niederlande und über sein erstes Länderspieltor .

Maximilian Mittelstädt……über seine raketenhafte Entwicklung und den Wohlfühl-Faktor in Stuttgart: 'Ich habe aktuell immer ein sehr, sehr schönes Gefühl, ob das jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz ist. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe auch schon oft betont, dass ich mich hier in Stuttgart sehr wohl fühle. Und ja, dass mir das Leben hier und auch die Ruhe zugutekommen und ich mich einfach gut entwickeln kann, privat alles sehr gut läuft und ich mich einfach voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kann. Und ich deshalb auch meine beste Leistung dann auf den Platz bringen kan

Maximilian Mittelstädt Vfb Stuttgart Entwicklung Länderspieltor Interview Fußball

