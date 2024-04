Max Verstappen sieht den Grand Prix von Japan nicht als Selbstläufer

Viele Formel-1-Fans glauben, Max Verstappen werde beim Grand Prix von Japan leichtes Spiel haben und erneut mühelos gewinnen. Der 26-jährige Niederländer selber sieht das ein wenig anders.Dritte Pole-Position in Folge für Champion Max Verstappen auf dem Suzuka Circuit . Klar liegt da die Annahme auf der Hand, dass der Red Bull Racing-Star am 7. April daraus seinen dritten Sieg auf der japanischen Traditionsstrecke machen wird. Aber der WM-Leader ist nicht der Ansicht, dass sein 57.

GP-Triumph schon halb eingetütet ist, wie er im Fahrerlager des Suzuka Circuit betont: «Unsere Rennsimulation war anständig, mehr nicht. Ich habe mich mit dem Auto alles in allem nicht so wohlgefühlt wie an anderen Wochenenden.» «Ich bin mit dem Auto im Renntrimm nicht glücklich gewesen, wir waren zu wenig schnell. Wir haben dann die Abstimmung ein wenig verändert. Wie stark wir im Grand Prix sein werden, das ist für mich ein Fragezeiche

Formel 1 Max Verstappen Grand Prix Japan Rennen Auto Suzuka Circuit

