Max Verstappen sichert sich seinen dritten Formel-1-Weltmeistertitel

Der Red-Bull-Pilot Max Verstappen sichert sich vorzeitig seinen dritten Formel-1-Weltmeistertitel. Er belegt den zweiten Platz im Sprintrennen und sein Teamkollege Sergio Perez scheidet nach einem Crash aus. Verstappen nimmt die Trophäe erst bei der FIA-Preisverleihungsgala entgegen, ist aber gelassen und sagt, dass alle Trophäen gleich aussehen. Er hat bereits zwei zu Hause und weiß noch nicht, wo er die dritte platzieren wird. Verstappen bezeichnet diesen Titel als den besten.

WATSON_DE: Formel 1: Sky versucht mit Tiktok mehr Zuschauer zu gewinnenDeutschland ist sowas wie das Sorgenkind der Formel 1. Während die Rennserie international boomt und unter anderem auf dem amerikanischen Markt deutlich wächst, geht das Interesse im Motorsportland Deutschland spürbar zurück. So sehr, dass sich auch RTL von der Formel 1 verabschiedet hat und die Rennsaisons nicht mehr im Free-TV überträgt. Die Rechte für die Königsklasse des Motorsports liegen hierzulande exklusiv beim Bezahlsender Sky. Abonnent:innen können dort alle Rennen der Saison sehen. Vereinzelt werden Grand Prixs auch kostenlos zur Verfügung gestellt, dann bisher meist über den Youtube-Kanal von Sky. Doch seit neuestem versucht der Sender auch auf Tiktok Fuß zu fassen und so mehr Menschen vor die Bildschirme zu locken.Nach der Premiere beim Rennen in Katar Anfang Oktober war es am Sonntag wieder so weit:

MST_ALLENEWS: Formel 1 kehrt nach 41 Jahren nach Las Vegas zurückAm Wochenende wird die Formel 1 zum ersten Mal seit 41 Jahren nach Las Vegas zurückkehren. Die Fahrer freuen sich über diese positive Entwicklung in den Staaten.

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

SPORTSCHAU: Formel 1 kehrt in die USA zurückZum dritten Mal in diesem Jahr fährt die Formel 1 in den USA. Es ist der größte Markt für eine Rennserie, die einst komplett auf US-Rennen verzichtete und nun weiter wachsen will. f1

FN_NACHRİCHTEN: Kreise: China erwägt Ende des Bestellstopps für Boeings 737 MaxDUBAI/PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Zusammentreffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping könnte dem US-Flugzeugbauer Boeing laut Insidern einen lang ersehnten Durchbruch bringen.

FN_NACHRİCHTEN: Boeing: Sunexpress hat bis zu 90 Maschinen 737 Max bestelltDJ Boeing: Sunexpress hat bis zu 90 Maschinen 737 Max bestellt LONDON (Dow Jones)--Boeing hat von Sunexpress eine Bestellung von bis zu 90 Flugzeugen der Reihe 737 Max erhalten. Wie Boeing mitteilte

