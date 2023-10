Max Verstappen Schnellster im Auftakttraining von Mexiko

Weltmeister Max Verstappen ist auch beim Formel-1-Gastspiel in Mexiko das Maß aller Dinge. Im Auftakttraining vor dem Grand Prix in Mexiko-Stadt fuhr der Niederländer gleich wieder zur Bestzeit. Zweiter wurde etwas überraschend Williams-Fahrer Alexander Albon mit 0,095 Sekunden Rückstand. Auf Rang drei folgte Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez. Der Mexikaner will bei seinem Heimspiel am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) endlich sein monatelanges Formtief beenden.

Grand Prix noch etwas steigern, um sich Hoffnungen auf WM-Punkte auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez machen zu können. Der Haas-Pilot beendete das erste Training auf Rang zwölf. Am Sonntag erreicht der 36-Jährige als vierter deutscher Rennfahrer die Marke von 200 Formel-1-Rennstarts. Die WM ist bereits seit Monatsanfang entschieden. Verstappen machte schon in Katar seinen dritten Titel in Serie perfekt.

