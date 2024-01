Max Verstappen: Kann er die Bestmarke von Schumacher und Hamilton übertreffen?

Viele Fans fürchten eine weitere Ausnahme-Saison von Max Verstappen, der vergangenes Jahr dominierte und bereits sechs Rennen vor Schluss als Weltmeister feststand. Was macht Ihnen Hoffnung?Die Geschichte der Formel 1. Wie oft gab es schon Teams und Fahrer, die, noch bevor die erste Runde beim Test gefahren wurde, als sicherer Weltmeister galten und es dann nicht wurden? Zu oft.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Auch ich bin der Meinung, dass Red Bull und insbesondere Max Verstappen das Maß aller Dinge sein werden, aber man sollte ihnen nicht gefühlt die Trophäen überreichen, bevor auch nur ein Meter gefahren wurde. BILD: Sollte Verstappen 2024 zum vierten Mal in Folge Weltmeister werden, hätte er mit dann 27 Jahren bereits vier WM-Titel. Kann er die Bestmarke von Michael Schumacher und Lewis Hamilton, die je siebenmal Champion wurden, übertreffen? Er ist auf dem besten Weg. Aber auch da sollte man nicht zu voreilig sein. Was Max in den vergangenen Jahren erreicht hat, ist unglaublich. Aber um bei den WM-Titeln überhaupt gleichzuziehen, braucht er noch vier weiter





BILD_Sport » / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sarah Kern im Dschungelcamp: Sie kann Chakra-Farben sehenEin öffentlicher Rosenkrieg, eine Insolvenz und Partys mit berühmten Hollywoodstars. Sarah Kern hat einiges erlebt. Jetzt wagt sich die Designerin ins Dschungelcamp – und überrascht dort ebenfalls.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Ecovacs Airbot Z1: Multifunktionaler Haushaltshelfer mit LuftreinigungsfunktionDer Ecovacs Airbot Z1 ist ein multifunktionaler Haushaltshelfer, der sich auf Luftreinigung spezialisiert hat und auch als Bluetooth-Speaker genutzt werden kann. Mit einer eigenen Kamera kann er auch zur Heimüberwachung eingesetzt werden. Der Roboter verfügt über ein Sensoren-System für eine sichere Navigation und wird mit einem Luftsensor, USB-C-Kabel und Anleitungen geliefert. Die Luftreinigung kann manuell oder automatisch gestartet werden, abhängig von der individuell festgelegten Luftverschmutzung.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Das Wendy-Syndrom: Wenn du dich zu sehr um andere kümmerstErfahre mehr über das Wendy-Syndrom und wie man davon loskommen kann.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Das Wendy-Syndrom: Wenn du dich zu sehr um andere kümmerstErfahre mehr über das Wendy-Syndrom und wie man davon loskommen kann.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Kurioser Zwischenfall bei World Indoor Bowls ChampionshipsBei der World Indoor Bowls Championships ist es zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Während des Halbfinals zwischen Stuart Anderson und Harry Goodwin waren laute Stöhngeräusche zu vernehmen. Videos von der BBC-Übertragung kursieren im Netz. Die Spieler nahmen es ebenso wie das Publikum mit Humor. Kurz danach...-Beiträge, die Ausschnitte der Übertragung mit den Geräuschen im Hintergrund zeigen und schrieb zu einem:"Das war ich hehe." Auch bei der Auslosung der EM-Gruppen im Dezember sowie bei einem Premier-League-Spiel tauchten bereits die Stöhnlaute auf, was Jarvis im Anschluss für sich beanspruchte.Völlig überraschend schied Top-Favorit Michael van Gerwen im Viertelfinale der Darts-WM aus. Nun nannte das Management des Niederländers einen kuriosen Grund für die untypisch schlechte Performance: Gegenüber dem niederländischen Blatt"NOS" erklärte das Management, der Niederländer hätte mit Magenproblemen zu kämpfen gehabt ...Zu viele PS! Verstappen darf Mietwagen nicht leihen Kurioses Erlebnis für Max Verstappen

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Preisziel 300.000 Dollar! Top-Trader erklärt: Wann kann man vorher nochmal Bitcoin kaufen?Die Bitcoin ETFs sind zwar genehmigt, doch so richtig pumpen will der Bitcoin nicht. Das könnte sich bald ändern: Einer der bekanntesten Trader der Krypto-Branche sieht Bitcoin (BTC) in einer neuen Prognose auf nie dagewesene Kurse explodieren. Sein Preisziel: 300.000 Dollar! Könnte sich der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt lohnen – oder ist vor dem Halving noch mit einer Korrektur zu rechnen?

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »