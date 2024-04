Max Verstappen holt sich in Suzuka seine fünfte Pole in Folge, doch diesmal steht Sergio Perez mit knappem Abstand neben ihm in Reihe eins(Motorsport-Total.com) - Kaum zu glauben, aber wahr: Red Bull hat im Qualifying zum Formel-1 -Rennen in Japan 2024 die erste Startreihe belegt. Dieser Fakt mag für den geneigten Formel-1 -Fan keine Überraschung sein, überraschend ist eher die Tatsache, dass es die erste Red-Bull-Doppelpole seit dem Saisonauftakt 2023 ist.war.

Der Niederländer kennt das Pole-Gefühl, schließlich war das bereits seine fünfte in Folge, doch Perez war nur 0,066 Sekunden langsamer und sicherte seinem Team so die erste Startreihe."besser als erwartet", denn er hat noch das Horror-Wochenende im Vorjahr vor Augen, als der Mexikaner kurioserweise gleich zwei Mal ausgefallen war."Er hat sich unglaublich gesteigert", lobt Marko im"1-2, das waren wir schon lange nicht mehr. Vor allem Perez in der ersten Startreihe, da muss ich mich lange zurückerinnern", meint der Österreiche

Max Verstappen Suzuka Pole Sergio Perez Red Bull Formel-1 Japan Startreihe

