Max Verstappen gewinnt Premieren-Rennen in Las Vegas

Max Verstappen hat auch das Premieren-Rennen auf dem Stadtkurs von Las Vegas (USA) gewonnen und seinen insgesamt 53. Formel-1-Sieg gefeiert. Damit zieht der Red-Bull-Pilot, der schon als Weltmeister feststeht, nach Rennsiegen mit Sebastian Vettel gleich. Charles Leclerc (Ferrari) überholte Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez in der letzten der 50 Runden und sicherte sich Platz zwei.

Max Verstappen war als Chefkritiker in die Stadt der Sünde gekommen, doch irgendwann auf der wilden Jagd über den Strip kam ihm die Abneigung gegen dieses neue Rennen abhanden. "Viva Las Vegas" schmetterte er aufgekratzt in seinen Helm, dann kletterte der Weltmeister in seinem Elvis-Kostüm aus dem Red Bull - und ließ sich feiern für diesen Sieg im spannendsten Rennen des Jahres. "Ich hoffe, die Fans hatten Spaß, wir Fahrer auf jeden Fall. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr", sagte Verstappen, zur Feier des Events gekleidet in einen weißen Renn-Anzug im Elvis-Loo





