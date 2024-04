Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan zum dritten Mal in Serie

Kein Defekt, kein Regen - dafür ein Triple- Sieg für Max Verstappen : Der Formel-1-Weltmeister hat eindrucksvoll zurückgeschlagen und den Großen Preis von Japan zum dritten Mal in Serie gewonnen. Der Red-Bull-Pilot feierte in Suzuka einen souveränen Start-Ziel- Sieg und baute vor den Augen der japanischen Prinzessin Akiko von Mikasa seinen Vorsprung in der WM-Wertung aus.

Platz zwei sicherte sich sein Teamkollege Sergio Perez, Dritter wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der zuletzt in Melbourne überraschend gewonnen hatte. ZUM DURCHKLICKEN: Das Rennergebnis in JapanHülkenberg verpasst Punkte knappFür Ausnahmekönner Verstappen, der zuletzt in Australien wegen eines technischen Defekts keine Punkte geholt hatte, war es im vierten Rennen der Saison bereits wieder der dritte Sieg. Insgesamt steht der Niederländer nun bei 57 Grand-Prix-Triumphen in seiner Karrier

Max Verstappen Großer Preis Von Japan Formel 1 Sieg Red Bull Suzuka WM-Wertung Sergio Perez Carlos Sainz

