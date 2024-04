Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan

Max Verstappen meldet sich eindrucksvoll zurück. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Australien siegt der Formel-1-Weltmeister in Japan. In der Gesamtwertung wird es wieder deutlicher.Nach einem Blitz-Crash der Konkurrenz auf der Auftaktrunde hat Max Verstappen seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft mit einem souveränen Sieg in Suzuka ausgebaut.

Unbeeindruckt von teaminternen Machtkämpfen und Wechselgerüchten setzte sich der Red-Bull-Star im dritten Jahr nacheinander beim Großen Preis von Japan durch und rast schon früh in der Saison schier unaufhaltsam seinem vierten WM-Titel entgegen. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Australien fuhr Verstappen einmal mehr in seiner eigenen Liga und verwies seinen Teamkollegen Sergio Perez auf Rang zwei, Dritter wurde Ferrari-Fahrer und Melbourne-Gewinner Carlos Sainz. Nach vier von 24 WM-Läufen hat Verstappen nun 77 Punkte auf seinem Konto, dahinter folgt der Mexikaner Perez (64) vor dem Monegassen Charles Leclerc (59) im zweiten Ferrar

Max Verstappen Formel 1 Großer Preis Von Japan Sieg Gesamtwertung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Crash! Verstappen-Sieg! Positions-Tausch! Irres Rennen in SuzukaMax Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Max Verstappen erobert die Pole Position für den Großen Preis von AustralienFormel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien erobert. Der Red-Bull-Star setzte sich im Qualifying in Melbourne vor Carlos Sainz im Ferrari und seinem Teamkollegen Sergio Perez durch. Für Verstappen ist es die 35. Pole seiner Formel-1-Karriere, saisonübergreifend die vierte in Folge und folglich der Hattrick in diesem Jahr.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Verstappen fährt schnellste Runde im Training vor dem Großen Preis von JapanDer Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im abschließenden dritten Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Er setzte sich mit einer Zeit von 1:29,563 Minuten vor seinem Teamkollegen Sergio Perez durch. George Russell belegte den dritten Rang. Nico Hülkenberg erreichte den 16. Platz. Die Strecke war am Freitag nass, aber am Samstag waren die Bedingungen trocken. Verstappen führt vor Leclerc und Perez in der WM-Wertung.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Verstappen fährt schnellste Runde im dritten Training vor dem Großen Preis von JapanDer Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im abschließenden dritten Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. Er setzte sich mit einem Vorsprung von 0,269 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sergio Perez durch.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Verstappen fährt schnellste Runde im ersten Training vor dem Großen Preis von JapanWeltmeister Max Verstappen ist im ersten Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Japan die schnellste Runde gefahren. In Suzuka setzte sich der niederländische Red-Bull-Pilot in 1:30,056 Minuten mit 0,181 Sekunden Vorsprung vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Peréz durch. Den dritten Platz belegte der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz 13. Der 36-jährige Rheinländer kassierte zudem eine Verwarnung, weil er am Boxenausgang die weiße Linie überfahren hatte, um ein Auto zu überholen. Nach einer halben Stunde musste das Training unterbrochen werden, weil der Amerikaner Logan Sargeant im Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung krachte und anschließend Aufräumarbeiten notwendig waren. „Ich bin okay“, funkte der 23-Jährige an sein Team. Zuletzt hatte Sargeant beim Rennen in Melbourne pausieren müssen. Nach einem Unfall seines Teamkollegen musste er Alex Albon seinen Wagen überlassen

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Max Verstappen fährt im Formel-1-Qualifying in Australien auf die PoleFormel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien erobert.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »