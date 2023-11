Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Las Vegas 2023

Trotz Fünfsekundenstrafe und Kollision mit Russell gewinnt Max Verstappen den Grand Prix von Las Vegas 2023 - Doppelsieg für Red Bull vor Charles Leclerc. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich den Sieg trotz einer Fünfsekundenstrafe vor Polesetter Charles Leclerc (Ferrari) und seinem Teamkollegen Sergio Perez (Red Bull). Lando Norris (McLaren) wurde nach einem Unfall in die Universitätsklinik von Las Vegas gebracht. Esteban Ocon (Alpine) wurde Vierter.





