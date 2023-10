Max Verstappen: Entschuldigung auf Instagram

Nur Minuten nach dem US-GP musste Max Verstappen eine herbe Enttäuschung einstecken: Der Red Bull Racing-Star, der die Ziellinie nach einem mutigen Überholmanöver an Kimi Räikkönen als Dritter gekreuzt hatte, wurde von den Regelhütern mit einer 5-Sekunden-Zeitstrafe bedacht.

Der Grund: Als der schnelle Niederländer am Ferrari des Finnen vorbeizog, kam er mit allen Vieren über die weisse Linie, welche die Streckenbegrenzung markiert. Und weil Verstappen damit abgekürzt und dabei einen Vorteil herausgeholt hatte, wurde er bestraft – damit rutschte er vom letzten Podestplatz auf den vierten Rang.

Der junge Niederländer schäumte vor Wut und bezeichnete in der Folge einen FIA-Regelhüter als Idioten. Auf die Frage, ob dies eine weitere Strafe zur Folge haben werde, erklärte FIA-Rennleiter Charlie Whiting: «Sebastian Vettel hat sich für seinen Wutausbruch von Mexiko 2016 damals sofort vehement entschuldigt. Von Max habe ich bislang leider nichts dergleichen gehört. Mehr will ich dazu nicht sagen. headtopics.com

Verstappen selbst betonte noch während der offiziellen Pressekonferenz in Mexiko: «Die Strafe hat mich sehr wütend gemacht. Ich fand, ich hatte den Podestplatz mit meiner Aufholjagd verdient. Die Emotionen kochten ein wenig über. Wenn ich überhaupt etwas bereue, dann meine Wortwahl. Das würde ich heute anders sagen.»

Auf Instagram legte der 20-Jährige ausserdem nach: «Über das in der Pressekonferenz gesagte hinaus will ich mich einmal mehr für die Wortwahl entschuldigen, die ich nach dem US-GP getroffen habe. Meine Bemerkungen wurden in der Hitze des Gefechts gemacht.» headtopics.com

«Ich weiss, dass meine Worte unangemessen waren und sie richteten sich nicht an eine bestimmte Person. Ich wollte sicherlich niemanden beleidigen und hoffe, dass wir nun nach vorne blicken und dieses Rennwochenende geniessen können», beteuerte der zweifache GP-Sieger ausserdem.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht.

Weiterlesen:

SpeedweekMag »

Max Verstappen: Glaube nicht, dass Mercedes in Austin betrügen wollenLaut Max Verstappen sind die Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein Beleg dafür, dass die Formel 1 die Sprints wieder abschaffen sollte Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: Glaube nicht, dass Mercedes in Austin betrügen wollteLaut Max Verstappen sind die Disqualifikationen von Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein Beleg dafür, dass die Formel 1 die Sprints wieder abschaffen sollte Weiterlesen ⮕

Sportwetten: Verstappen auch im Perez-Land klarer FavoritDie Luft ist dünn in Mexiko-Stadt - aber nicht zu dünn für Max Verstappen. Weiterlesen ⮕

Mika Häkkinen: Habe mich in Max Verstappen getäuschtAuch ein alter Hase kann sich irren. Von einer gewissen Größe zeugt es dann, wenn man den Fehler offen zugibt. Das hat Mika Häkkinen getan. Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: «Habe nichts zu beweisen»Red Bull Racing-Star Max Verstappen weiss, dass auf dem engen Strassenkurs von Monte Carlo keine Fehler erlaubt sind. «Monaco war bisher nicht mein bestes Pflaster», erklärt der Niederländer. Weiterlesen ⮕

Max Verstappen: «Ich erwarte Gegenwehr in Mexiko»​Das Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt ist ein gutes Pflaster für Weltmeister Max Verstappen: Hier hat er bereits vier Mal gewinnen können! «Ich freue mich auf die elektrisierende Atmosphäre.» Weiterlesen ⮕