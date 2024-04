Max Verstappen bleibt bei Red Bull

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bleibt laut Teamchef Christian Horner auch in der kommenden Saison bei Red Bull . Zu '100 Prozent' werde der Niederländer 2025 beim aktuellen Branchenführer fahren, sagte der Brite Horner (50) am Freitag im japanischen Suzuka bei Sky. Seit Wochen wird spekuliert, dass Verstappen (26) den Rennstall trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags wegen einer besonderen Klausel vorzeitig verlassen könnte.

Mercedes will den dreimaligen Champion als Nachfolger von Lewis Hamilton verpflichten. Der Brite Hamilton fährt ab dem kommenden Jahr für Ferrari. Verstappen soll sich bei Red Bull verabschieden können, sollte sein enger Vertrauter Helmut Marko vorzeitig gehen müssen. Der 80-jährige Österreicher ist der Gegenspieler von Teamchef Horner in einer brisanten Affäre. Horner wurde von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Nach einer vom Mutterkonzern Red Bull eingeleiteten Untersuchung wurde die Beschwerde abgewiese

