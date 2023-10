Max Verstappen auch im 2. Freien Training in Mexiko nicht zu schlagen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich im Training zum Großen Preis von Mexiko die Tagesbestzeit gesichert. Der Red-Bull-Pilot war am Freitag (Ortszeit) 0,119 Sekunden schneller als McLaren-Fahrer Lando Norris. Dritter in Mexiko-Stadt wurde Charles Leclerc im Ferrari. Die Ergebnisse des 2. Freien Trainings in Mexiko CityVerstappens Teamkollege Sergio Pérez musste sich mit Rang fünf hinter Valtteri Bottas im Alfa Romeo begnügen.

Verstappen steht vor RekordNico Hülkenberg muss sich vor seinem 200. Grand Prix noch steigern, um sich Hoffnungen auf WM-Punkte auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez machen zu können. Der Haas-Pilot beendete den Trainingstag auf Rang 15. Am Sonntag erreicht der 36-Jährige als vierter deutscher Rennfahrer die Marke von 200 Formel-1-Rennstarts.

