Max Fricke gewinnt das vierte Rennen zur Australischen Speedway-Meisterschaft

Max Fricke hat das vierte Rennen zur Australischen Speedway-Meisterschaft gewonnen. Da seine Verfolger in Mildura das Finale verpassten, ist ihm der Titel im letzten Rennen am Samstag kaum noch zu nehmen. Im Olympic Park Mildura gewann Max Fricke das vierte Rennen zur Australischen Meisterschaft, nachdem er im Finale Chris Holder niederrang. In den Vorläufen und auch im Halbfinale musste sich Fricke insgesamt dreimal geschlagen geben, jedes Mal unterlag er einem der Holder-Brüder.

Im ersten Lauf hatte Jack Holder den Sieg vor Fricke eingefahren, im letzten Durchgang der Vorläufe und im Halbfinale hatte Fricke das Nachsehen gegenüber Chris Holder, der in Mildura die meisten Wertungspunkte holte und sich in der Gesamtwertung ein gewaltiges Stück nach vorne schob. Bereits in den Vorläufen hatten Jaimon Lidsey und Rohan Tungate, die bis dahin ärgsten Verfolger des führenden Fricke, Punkte liegen und so dessen Vorsprung von 6 auf 8 Punkte anwachsen lasse

Max Fricke Australische Speedway-Meisterschaft Rennen Titel Verfolger Finale

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Max Niedermaier: Ohne Grand Prix zu wenige RennenElfter in der Weltmeisterschaft und Vierter bei der Deutschen Eisspeedway-Meisterschaft, lautet die Bilanz von Max Niedermaier in der vergangenen Saison. 2020 will der Bayer wieder in den Grand Prix.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Chaos beim GP in Australien: „Mit Max im Rennen wäre das ganz anders ausgegangen“Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Chaos beim GP in Australien: „Mit Max im Rennen wäre das ganz anders ausgegangen“Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Chaos beim GP in Australien: „Mit Max im Rennen wäre das ganz anders ausgegangen“Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Chaos beim GP in Australien: „Mit Max im Rennen wäre das ganz anders ausgegangen“Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Chaos beim GP in Australien: „Mit Max im Rennen wäre das ganz anders ausgegangen“Juan Manuel Fangio: Der Argentinier dominierte die Formel 1 in den 1950er Jahren und wurde fünfmal Weltmeister. Sein Rekord von fünf Titeln hielt für 46 Jahre, bis er von Michael Schumacher gebrochen wurde.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »