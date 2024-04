Max Eberl spricht Klartext nach Bayerns Niederlage in Heidenheim

Die Niederlage in Heidenheim markiert für den FC Bayern einen neuen Tiefpunkt. Mit Max Eberl haut endlich einer der Bosse auf den Tisch. Ein Kommentar .Eberl sprach Klartext, warf dem Team Arroganz vor und machte klar, dass er deutliche Kaderveränderungen für nötig hält. Gut so! Endlich kommen aus der Chefetage klare Ansagen an die Mannschaft.

Denn rückblickend waren die Appelle der Führungsriege in dieser Saison zu zaghaft!Dabei hatte es von Joshua Kimmich doch bereits nach der Niederlage gegen den BVB den Aufruf an alle Spieler gegeben, sich selbst zu hinterfragen. Wenn das Ergebnis dann eine solche Niederlage in Heidenheim ist, kann nicht wieder und immer wieder der Trainer als Entschuldigung herhalten.Der aktuelle Bayern-Kader scheint ein gehöriges Problem zu haben, sich aus sich selbst heraus zu motivieren - der Impuls muss offenkundig von außen kommen.Dementsprechend geht Eberl mit der klaren Kante den richtigen Weg und scheint dabei ein prominentes Vorbild zu habe

Max Eberl FC Bayern Niederlage Heidenheim Kommentar

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORT1 / 🏆 109. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Max Eberl spricht über FC Bayern, Heidenheim & FC ArsenalMax Eberl war nach dem nächsten Tiefpunkt des schwer angeschlagenen FC Bayern in dieser Saison komplett bedient und kündigte einen Umbruch im Sommer an.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Max Eberl kritisiert Spieler des FC Bayern München nach NiederlageMax Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern München, hat nach der Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim deutliche Kritik an den Spielern geübt. Er fordert eine bessere Vertretung des Bayern-Wappens und hofft auf einen Turnaround im Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Eberl angefressen: 'Sch***dreck kriegst du es über die Runden' - Stimmen zur Blamage gegen HeidenheimDer FC Bayern erlebt in Heidenheim ein Debakel. Der deutsche Rekordmeister verspielt eine 2:0-Führung und verliert gegen den Aufsteiger. Thomas Tuchel fehlen nach der Partie die Worte. Die Bayern-Bosse zählen die Spieler an. Die Stimmen zum Spiel.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern am vorläufigen Tiefpunkt nach Niederlage gegen HeidenheimDer FC Bayern verliert gegen den FC Heidenheim und erreicht den vorläufigen Tiefpunkt der Saison. Experten und Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann und Lothar Matthäus kritisieren Mannschaft und Trainer.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

FC Bayern am vorläufigen Tiefpunkt nach Niederlage gegen HeidenheimDer FC Bayern verliert gegen den FC Heidenheim und erreicht den vorläufigen Tiefpunkt der Saison. Experten und Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann und Lothar Matthäus kritisieren Mannschaft und Trainer.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern erleidet herbe Niederlage gegen HeidenheimDer FC Bayern erleidet eine herbe Niederlage gegen Heidenheim und Sportvorstand Max Eberl kritisiert die Spieler heftig.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »