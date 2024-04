Max Eberl rechnet mit Bayern-Verlierern ab

Nach dem Spiel rechnet Sport -Vorstand Max Eberl (50) im ZDF- Sport studio mit den Bayern-Verlierer n ab – und wird auf die Trainer-Suche angesprochen vulgär!„Das gab es diese Saison leider schon das eine oder andere Mal, dass wir ein Spiel aus der Hand geben. Wir haben es in der ersten Halbzeit souverän, männlich runtergespielt. Wir führen 2:0. Dann kriegst du ein Gegentor. Das ist schon ein bisschen so die Geschichte der Saison. Das sind alles Nationalspieler, die auf dem Platz standen.

Da erwarte ich schon, dass ein bisschen mehr Mannhaftigkeit da ist, wenn so was passiert.“„Ich habe ganz, ganz großen Respekt, vor dem was Bayern im letzten Jahrzehnt geschafft hat. Aber das gehört auch dazu gerade. Das ist eben gerade nicht Bayern, wie ich Bayern kannte, wo ich immer großen Respekt vor hatte. Das ist ein bisschen zu wenig.“-Titel gewinnen. Außerdem schied das Team des im Sommer ausscheidenden Trainer Thomas Tuchel (50) in der 2. Pokalrunde aus (1:2 in Saarbrücken

Max Eberl Bayern-Verlierer Trainer-Suche Kritik Fußball

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SPORTBILD / 🏆 90. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern: Sport-Vorstand Max Eberl zerlegt Bayern-Verlierer! Was er jetzt erwartetBayern-Boss Max Eberl rechnet im ZDF-Sportstudio mit den Bayern-Verlierern ab!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

FC Bayern: Max Eberl stellt erstes Ultimatum an Bayern-Star!Das sind deutliche Worte! Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl (50) richtet exklusiv in SPORT BILD deutliche Worte an einen Bayern-Star.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern: Max Eberl stellt erstes Ultimatum an Bayern-Star!Das sind deutliche Worte! Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl (50) richtet exklusiv in SPORT BILD deutliche Worte an einen Bayern-Star.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern: Max Eberl verrät, wie die Trainersuche bei Bayern läuftDer neue Bayern-Sportvorstand Max Eberl packt über die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel aus.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Trainersuche des FC Bayern: Max Eberl mit Klartext zu Alonso, Klopp und einer Transfer-GefahrMax Eberl gibt ein Update zur Trainersuche des FC Bayern. Der Sportvorstand wird vor allem bei Xabi Alonso und Jürgen Klopp deutlich - und deutet eine Gefahr in Transferfragen an.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Uli Hoeneß beim FC Bayern München: Mit Max Eberl 'wieder das Maß aller Dinge'Die Zukunft des FC Bayern München liegt in den Händen von Max Eberl. Ehrenpräsident Uli Hoeneß würdigt ihn bei der Sonderausstellung für Sepp Maier.

Herkunft: BR24Sport - 🏆 39. / 63 Weiterlesen »