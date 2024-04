Max Eberl kündigt Umbruch beim FC Bayern an

Max Eberl war nach dem nächsten Tiefpunkt des schwer angeschlagenen FC Bayern in dieser Saison komplett bedient und kündigte einen Umbruch im Sommer an. 'Wir sollten uns heute alle ein Stück weit schämen', sagte der Sport vorstand des Rekordmeisters nach der blamablen Niederlage in Heidenheim . 'Und wir sollten gucken, dass wir relativ schnell das Bayern-Wappen würdiger vertreten.

' Eberls deutliche Kritik zielte mehr auf die Spieler ab als auf Trainer Thomas Tuchel, der laut eigener Aussage vorerst im Amt bleiben wird. Der FCB-Trainer soll im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag irgendwie den Turnaround schaffen, um die letzte Münchner Titelchance in dieser Spielzeit am Leben zu halten. Nach der Blamage auf der Ostalb fragt man sich mehr denn je, wie das gelingen sol

