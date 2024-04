Max Eberl kritisiert Spieler des FC Bayern München nach Niederlage

Max Eberl war nach dem nächsten Tiefpunkt des schwer angeschlagenen FC Bayern München in dieser Saison komplett bedient."Wir sollten uns heute alle ein Stück weit schämen", sagte der Sport vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach der 2:3 (2:0)- Niederlage beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag."Und wir sollten gucken, dass wir relativ schnell das Bayern-Wappen würdiger vertreten." Eberls deutliche Kritik zielte mehr auf die Spieler ab als auf Trainer Thomas Tuchel.

Der soll laut den Clubbossen vorerst bleiben. Und im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag irgendwie den Turnaround schaffen, um die letzte Münchner Titelchance in dieser Spielzeit am Leben zu halten. Nach der Blamage auf der Ostalb fragt man sich mehr denn je, wie das gelingen sol

Max Eberl FC Bayern München Niederlage Kritik Spieler Bayern-Wappen Champions League FC Arsenal

