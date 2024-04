Maverick Viñales führt das Warm-up in Texas an

Es ist nicht selbverständlich, dass alle Piloten zum kurzen Sonntags-Warm-up antreten. Wenige Stunden vor dem großen Finale nahmen alle Piloten die Testmöglichkeit wahr.Lediglich zehn Minuten Zeit stehen ausschließlich der MotoGP-Klasse als morgendliche Aufwärmübung zur Verfügung. Auf der 5,5 km langen Piste in Austin benötigen selbst die Piloten der schnellsten Bike mit einem Topspeed von 350 km/h zwei Minuten für einen Umlauf.

Von großer Bedeutung war die kurze Sitzung vor allem für jene Fahrer, die im gestrigen Sprint deutliche Unterschiede im Verhalten ihrer Bikes im Vergleich zu den Trainings verspürt hatten. Pecco Bagnaia beklagte sich über eine deutlich andere Performance zwischen Quali und Sprintrennen. Schwierig: Auf der einen Seite müssen die Piloten in den Grenzbereich vorstoßen um die Performance des Pakets zu überprüfen. Gleichzeitig gilt es das volle Risiko kurz vor dem Rennen zu vermeiden.

Maverick Viñales war auch im Mini-Rodeo der Schnellste. Rund 1,5 sec. büßte sein bester Umlauf auf die erste jemals gefahrene 2:00er Runde in Austin ein. Hinter ihm Marc Márquez und Raul Fernández, der heute seinen 100. Grand Prix bestreiten wird, mit der drittbesten Zeit. Alle 22 Piloten gingen auf die Strecke – ein Beweis dafür, dass alle Akteure den Test nutzen mussten. Austin ist bekannt dafür, dass sich die Grip-Bedingungen sehr schnell ändern.Ergebnis MotoGP – Warm-up3. Raúl Fernández Trackhouse Aprilia +0,454 sec.6. Pedro Acosta GASGAS +0,730 sec.9. Franco Morbidelli Pramac Ducati +0,877 sec.

Maverick Viñales Warm-Up Texas Piloten Testmöglichkeit Finale Sitzung Sprintrennen Bikes

