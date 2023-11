Mauno Hermunen: Die Supermoto-WM ist Mist

Auch der Sieg im zweiten Lauf sowie der Tagessieg konnten ihn da wenig trösten: «Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Natürlich ist es schön, einen Tagessiegt zu holen, aber es bedeutet mir nicht wirklich etwas. Ich habe die Meisterschaft nicht nur in Estland, sondern auch bei ein paar anderen Rennen verloren.»

Der Kampf um die WM-Krone zwischen Mauno Hermunen und Thomas Chareyre war das Duell der letzten drei Jahre. Ob es nächstes Jahr erneut dazu kommen wird, ist angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Supermoto-WM (SPEEDWEEK.com berichtete) fraglich. «Ob ich nächstes Jahr noch mal antreten werde, weiß ich nicht», lässt Hermunen seiner Zunge freien Lauf und spricht aus, was viele denken.

