Matthias Schweighöfer spricht über Girl You Know It's True und Hollywood

Matthias Schweighöfer bewegt sich spielerisch zwischen Oppenheimer, Zack Snyders Netflix-Imperium und der deutschen Provinz. Im Interview spricht er über Girl You Know It's True, Hollywood und Emily Blunts Humor.Nach Zack Snyder und Oppenheimer zu Girl You Know It's True: Matthias Schweighöfer im Interview Girl You Know It's True dreht sich um die Karriere des Duos Milli Vanilli.

Ende der 1980er wurden Fab Morvan (Als kurz darauf herauskam, dass sie ihre Songs gar nicht selbst sangen, endete ihr Erfolg in einem Gewitter aus öffentlichem Spott, enttäuschten Fans und Gerichtsprozessen.Girl you know it's true - Trailer (Deutsch) HD Der Film startet am 21. Dezember in deutschen Kinos. Im Moviepilot-Interview spricht Schweighöfer darüber, warum der Skandal heute ganz anders laufen würde, was Hollywood so anders als Deutschland macht undIm Osten gab es Milli Vanilli in dieser Dimension nicht, das kam erst später. Als ich neun Jahre alt war, fiel die Mauer. Der Westen rollte einfach kurz mal über den Osten und die Wiedervereinigung war Thema Nummer Ein





