Matthew Perrys viel zu früher Tod bewegt nicht nur Hollywood, sondern Menschen auf der ganzen Welt. Das hat auch – aber nicht nur – mit der Rolle seines Lebens zu tun.wollte für mehr in Erinnerung bleiben, als nur für seine Rolle in "Friends", obwohl er sich stets wertschätzend äußerte, wenn es um die Erfolgsserie ging. Gerade als Fan möchte man seinem Wunsch gerecht werden.

Perry erfüllte die Rolle mit so viel Leben und so viel von sich selbst. Dass er zahlreiche Witze und Sprüche Chandlers improvisierte, ist bekannt. "Ich war mir sicher, ich würde Chandler nicht nur spielen können, ich war Chandler", schrieb er in seiner Autobiografie, die vergangenes Jahr erschien. Von der jüngeren Generation wird "" heute kritisch gesehen. Zu wenig Diversität, teilweise politisch inkorrekte Witze.

Wir Fans werden wohl niemals damit aufhören, an einem willkürlichen Punkt in den zehn Staffel einzuschalten, um dann nach Stunden zu merken, dass wir fast einen ganzen Tag an einen "Friends"-Marathon verloren haben. "Friends" wird auch in Zukunft die dunklen Stunden im Leben etwas aufhellen. Ablenken, aufmuntern und Nostalgie verbreiten. headtopics.com

Dass alle sechs über zehn gleichermaßen hochwertige Staffeln an Bord blieben, ist das große Glück von "Friends". Hinzukommt das Thema der Sitcom. Was gibt es für ein universelleres Erlebnis als Freundschaft? Zusammenhalt in schwierigen wie guten Zeiten, Liebe, Enttäuschung,und Humor. All diese Themen fanden ihren Platz. Dabei schafften es die Autoren der Show, die Stars nie pathetisch oder abgedroschen klingen zu lassen.

Perry mag alleine gewesen sein als er starb. Er bezeichnete sich selbst als Einzelgänger, als Batman, isoliert von der Außenwelt. Und doch hat er über drei Jahrzehnte lang Millionen von Menschen berührt. Er war unser aller Freund. Seine ehrliche und schonungslose Auseinandersetzung mit seiner Alkoholsucht hat Betroffenen geholfen und wird das weiter tun. Seine Worte werden bleiben. Sein Humor wird bleiben. Und ja, vor allem Chandler Bing wird bleiben. headtopics.com

