Matthew Perry (†): SIE traf ihn als Letzte vor seinem Tod

Der Hollywood-Star habe guter Dinge gewirkt, sagen sie. Es habe keine Anzeichen dafür gegeben, dass es ihm schlecht gegangen sei. Über eine Stunde habe er mit seiner Begleitung an dem Tisch gesessen, anschließend hätten sie zusammen das Restaurant verlassen. Nun meldet sich die junge Frau selbst zu Wort.Via Social Media gibt sich Athenna Crosby nun zu erkennen.

Athenna Crosby und Matthew Perry scheinen befreundet gewesen zu sein, der Tod ihres Bekannten geht ihr offensichtlich nahe. "Ich hatte nicht vor, darüber zu sprechen, aber ich werde sagen, dass ich die Ehre hatte, Matthew persönlich zu kennen. Ich bin so erschüttert über seinen Tod, aber ich hielt es für geschmacklos, öffentlich darüber zu sprechen, denn die Aufmerksamkeit sollte nicht mir gelten, sondern ihm und seinem Vermächtnis", so Athenna.

Aber wir waren tatsächlich Freunde, und ich war einer der letzten Menschen, die vor seinem Tod mit ihm gesprochen haben. Denn schon etwa 24 Stunden sollte dieser nicht mehr am Leben sein würde. Sein Assistent wählte am folgenden Nachmittag gegen 16 Uhr den Notruf, nachdem er Matthew Perry tot in seinem Whirlpool gefunden hatte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTL_COM: Ex-Verlobte meldet sich zum Tod von Matthew PerryDer plötzliche Tod von Matthew Perry hat Freunde, Fans und Kollegen erschüttert. Auch seine Ex-Verlobte Molly Hurwitz hat sich geäußert. Sie erinnert an das ...

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: Matthew Perry wurde kurz nach seinem Tod gefundenMatthew Perrys Körper wurde kurz nach seinem Tod von seinem Assistenten gefunden. Die genaue Todesursache steht noch aus und es wird untersucht, ob er unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand.

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

BILD: Matthew Perry: „Friends“-Stars veröffentlichen gemeinsame Erklärung zum Tod des SchauspielersAm Samstag wurde Matthew Perry (†54) tot aufgefunden. Seit zwei Tagen trauern Fans, Freunde und Familie um den beliebten „Friends“-Star, der als Chandler Bing so vielen Freude schenkte. Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich von ihrem Freund verabschieden.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: Matthew Perry (†54) entkam dem Tod früher mehrfach knapp!Matthew Perry (✝54) hinterlässt eine große Lücke. Am vergangenen Wochenende starb der Schauspieler mit nur 54 Jahren. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Zu Lebzeiten hatte der Friends-Star bereits lange mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und sich deshalb mehrfach behandeln lassen.

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

PROMIFLASH: Das verrät die Frau, die Matthew Perry am Tag vor Tod trafSie klärt auf! Athenna Crosby ist die Frau, die den am Samstag verstorbenen Matthew Perry (✝54) einen Tag vor seinem Tod getroffen hatte. Das Model und der Friends-Star trafen sich am Freitag im Hotelrestaurant, dem angesagten Bel-Air in Los Angeles.

Herkunft: promiflash | Weiterlesen ⮕

BUNTE: Matthew Perry (†54): Erste Obduktionsergebnisse zu seinem TodMatthew Perry sprach offen über seine vergangene Fentanyl-Abhängigkeit. Doch starb der 'Friends'-Star etwa auch infolge der Einnahme der Droge? Erste Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen ⮕