Matthew Perry in Los Angeles beigesetzt

Nur etwa eine Woche nach seinem Tod ist Matthew Perry am Freitag in Los Angeles beigesetzt worden. Auch seine "Friends"-Kollegen kamen. Memorial Park in der Nähe der Warner Bros. Studios statt, bei der neben Perrys Eltern und engsten Verwandten auch der berühmte "Friends"-Cast anwesend war., 56, bei ihrer Ankunft auf dem Friedhof - allesamt in Schwarz gekleidet. Die Trauerfeier soll gegen 15 Uhr (Ortszeit) begonnen und etwa zwei Stunden gedauert haben

. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.berühmt wurde, war laut US-Berichten am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache nicht geklärt. Sein Leichnam ist bereits am 30. Oktober für die Beerdigung freigegeben worden. Der Schauspieler war nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder.Perry sprach zu seinen Lebzeiten jahrzehntelang über seine Alkohol- und Medikamentensucht und half Betroffenen mit Suchtproblemen. Nach seinem Tod soll er nun in der Matthew-Perry-Stiftung weiterleben. Laut "The Hollywood Reporter" will diese das Engagement des Schauspielers fortsetzen. Die Arbeit wurde bereits aufgenommen

