Matthew Perry: Abschied von 'Friends'-Darsteller

Matthew Perry zeigte in seiner Rolle als Chandler Bing, dass auch wir Liebe finden können – in witzigen Pointen ebenso wie emotionalen Momenten. Nach dem Tod von 'Friends'-Darsteller Matthew Perry nehmen enge Freund:innen und viele seiner Schauspiel-Kolleg:innen von ihm Abschied und erinnern sich in ihrer Trauer an schöne gemeinsam Momente. So erklärte der 'Friends'-Cast in einem gemeinsamen Nachruf (der auf 'People.

com' veröffentlicht wurde), wie tief erschüttert sie von seinem Tod seien und dass sie mehr als nur Kolleg:innen waren: 'Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber für den Moment werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten.' Nun veröffentlichten Jennifer Aniston, Courteney Cox und Matt LeBlanc zusätzlich persönliche Statements zum Tod von Matthew Perry auf Social Media. 'Dich zum Lachen zu bringen, hat meinen Tag gerettet' – diese Text-Nachricht von Matthew Perry teilte Jennifer Aniston zusammen mit einer ihrer glücklichen Momentaufnahmen und einer emotionalen Szene aus 'Friends' in einem Instagram-Pos





Friends Star Matthew Perry: So trauern Promis um Matthew Perry​Viele, die mit dem am Samstag tot aufgefundenen Schauspieler zusammengearbeitet haben, erinnern sich an einen witzigen, liebenswerten Menschen. Unter den Trauernden ist auch ein aktueller Regierungschef.

Beerdigung von Matthew Perry: Alle seine „Friends“ nehmen AbschiedThey'll be there for you ... Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer - sie alle waren da, um sich zu verabschieden.

Abschied: Trauer um 'Friends'-Star Matthew PerryNew York - Nach dem plötzlichen Tod von Matthew Perry im Alter von nur 54 Jahren haben zahlreiche Fans dem US-kanadischen Schauspieler vor dem

Fans nehmen Abschied von Matthew Perry vor dem 'Friends'-Gebäude in New YorkDer Regen in Manhattan hat Hunderte von 'Friends'-Fans nicht davon abgehalten, ihre Trauer um Schauspieler Matthew Perry zum Ausdruck zu bringen. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft versammelten sich vor dem legendären 'Friends'-Gebäude in New York, um dem Darsteller von Serienliebling Chandler Bing die letzte Ehre zu erweisen.

Vor dem 'Friends'-Gebäude: Fans nehmen Abschied von Matthew PerryMatthew Perry war für viele 'Friends'-Fans ein Freund. Vor dem legendären Serien-Gebäude in New York versammeln sich Menschen, um Chandler Bing die letzte Eh...

Matthew Perry: 'Friends'-Gaststars nehmen AbschiedUnzählige Fans und Kollegen verabschieden sich von 'Friends'-Star Matthew Perry. Auch zahlreiche Gaststars aus der Sitcom nehmen Abschied.

