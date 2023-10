Matthew Perry (†54) stirbt einsam im Whirlpool - Sein größter Wunsch bleibt unerfüllt

In den Neunzigern war er einer der weltweit größten TV-Stars. Er drehte Kinofilme, lebte ein Leben im Luxus. Doch das wahre Glück blieb dem „Friends“-Star dennoch verwehrt. Matthew Perry (†54) kämpfte zeitlebens gegen seine Süchte an. Am Samstag verstarb er einsam im Whirlpool seines Anwesens in Kalifornien. Sein größter Wunsch blieb tragischerweise unerfüllt. Lesen Sie mit BILDplus, wonach der Schauspieler sich zeitlebens gesehnt hat ...

