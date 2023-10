matrix technology: Innovation gedeiht auf gesicherten Plattformen

Innovation erfolgt immer auf mehreren Ebenen - neue Geschäftsfelder werden heutzutage grundsätzlich nicht nur strategisch, sondern auch technisch erschlossen. Neue Fachanwendungen und darin zirkulierende Daten benötigen Plattformen für ein sicheres Hosting und eine sichere Administration von der Softwareentwicklung bis zum Rollout und Applikationsbetrieb.

Die Zugriffe auf jede Anwendung und auf zugehörige Support-Systeme müssen strukturiert erfasst, logisch gebündelt und technisch und organisatorisch abgesichert werden. Daraus folgt, dass jede signifikante Transformation (oder Disruption) im Geschäftsumfeld auch eine neue IT-Struktur- und IT-Security-Frage darstellt, die souverän beantwortet werden muss.

Managed Security Services stellen beispielsweise sicher, dass Nutzer-Accounts und zugehörige Zugriffsrechte hierarchisch strukturiert und flexibel verwaltet werden können, von der untersten Netzwerkebene über Office-Anwendungen und Buchhaltungssysteme bis hin zu Spezialanwendungen mit kritischen und schutzbedürftigen Daten. Solche Aufgaben lassen sich inzwischen auch in Teilen automatisieren. headtopics.com

Die gebündelte Antwort, die matrix technology für Innovationsfähigkeit und Transformationsfähigkeit bereithält, heißt"Readiness": IT-Systeme und Hosting-Umgebungen müssen so aufgesetzt und gemanaged werden, dass es für agile Zwecke ebenso wie für etablierte Kernprozesse gesicherte IT-Umfelder gibt, die sauber dokumentiert und professionell betreut werden.

Der gewählte Slogan"ready to embrace reality" bedeutet für die von matrix technology betreute IT, dass ein Kundenunternehmen mit diesen professionell aufgesetzten und betriebenen Plattformen im Rücken die maximal erreichbare Sicherheit hat, um im Kerngeschäft stabil zu sein und in Innovationsfeldern zu wachsen. headtopics.com

