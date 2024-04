Matratzenhersteller Breckle meldet Insolvenz an

Die Pleitewelle rollt weiter durch das Land, viele Unternehmen sind im Zuge der vergangenen Krisen in Schieflage geraten. Nun meldet ein Branchen-Schwergewicht in Niedersachsen Insolvenz an. Insbesondere Konsumflaute und Energiekrise haben viele Firmen in Schieflage gebracht. So ist es nun auch wieder mit einer seit 1932 bestehenden Firma aus dem niedersächsischen.

Nach eigenen Angaben gehört das Unternehmen zu den „bedeutendsten Matratzen- und Polsterbettenherstellern in Europa“, wie es auf der Webseite heißt. Vor einigen Jahren hat die Firma für 22 Millionen Euro eine neue Fertigungshalle in Northeim errichtet, seitdem gilt die niedersächsische Mittelstadt als Stammsitz des Unternehmens. Breckle beschäftigt 350 Mitarbeiter am Standort und stellt nach Angaben der täglich bis zu 3000 Betten und Lattenroste her. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden der Zeitung zufolge am Montagabend über die Insolvenz informiert

