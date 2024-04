Massives Fischesterben durch dreckiges Wasser einer Baustelle

Das dreckige Wasser einer Baustelle sorgt seit einer Woche für ein massives Fischesterben in einem Laichgebiet nahe der Würm. Weil Vorgaben des Landratsamts missachtet wurden, kommt auf den Verursacher womöglich ein Strafverfahren zu. Gegen den Verantwortlichen einer Baufirma wurde ein Strafverfahren eingeleitet, meldete die Polizei am Donnerstag.

Er hatte das Abwasser einer Baustelle in Starnberg in die Niederschlagswasserkanalisation eingeleitet, die in den Truhenseegraben mündet – ein Zufluss zum Galgensee im Leutstettener Moos. In besagtem Graben, ein Laichgebiet, verendeten in der Folge mutmaßlich Tausende Fische. Laut dem Fischzuchtverwalter erstickten sie, weil ihnen das dreckige, lehmige Wasser die Kiemen verklebte

Fischesterben Baustelle Abwasser Strafverfahren

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dreckiges Wasser von Baustelle eingeleitet: Massives FischesterbenVon rund 15.0000 Süßwasserfischarten sind etwa ein Viertel laut Roter Liste vom Aussterben bedroht. Süßwasserfische machen laut WWF die Hälfte der weltweiten Fischpopulation aus und sind wichtig für ganze Ökosysteme.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Dreckiges Wasser von Baustelle eingeleitet: Massives FischesterbenVon rund 15.0000 Süßwasserfischarten sind etwa ein Viertel laut Roter Liste vom Aussterben bedroht. Süßwasserfische machen laut WWF die Hälfte der weltweiten Fischpopulation aus und sind wichtig für ganze Ökosysteme.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wasser: Wittenberger müssen ihr Wasser nicht mehr abkochenWittenberg (sa) - Die Menschen in Wittenberg und Umgebung müssen ihr Wasser nicht mehr abkochen. Der Landkreis hob ein entsprechendes Abkochgebot auf, wie

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Nach Wasser-Havarie: Menschen in Wittenberg sollen über Ostern Wasser abkochenWittenberg (sa) - Nach einer Wasser-Havarie sollen die Menschen in Wittenberg über die Osterfeiertage ihr Trinkwasser abkochen. Hintergrund sei, dass es

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

10 Tipps zum Wasser-Sparen im HaushaltWasser sparen ▶ Wie Sie Wasser im Haushalt sparen können ✓ Zehn Tipps zum Wasser sparen ✓ Was für eine Rolle Kleidung & Ernährung spielen ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

SBK: Europa-Auftakt in Barcelona auf einer BaustelleAuf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird im großen Stil umgebaut. Die Superbike-Tests vergangene Woche fanden unter erschwerten Bedingungen statt, so wird es auch beim WM-Event am kommenden Wochenende sein.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »